Polícia prende suspeitos de tentar matar assessor de desembargador em BH

Os delegados Domiciano Monteiro e José Olegário de Oliveira (foto: PCMG)

Dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra um assessor de um desembargador de Justiça, ocorrida em 30 de novembro de 2022, em Belo Horizonte. O assessor é um homem de 44 anos. As prisões ocorreram num trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar.

Segundo o delegado regional Domiciano Monteiro, os homens foram presos na Vila Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e no bairro Vila Francisco Mariano, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As investigações foram coordenadas pelo Núcleo de Prevenção e Repressão aos Crimes de Tentativa de Homicídio de Venda Nova. As denúncias contra os suspeitos partiram do Ministério Público.

Segundo o delegado José Olegário de Oliveira, que presidiu o inquérito, o investigado de 25 anos é filho de um mecânico, que teria feito contato com a vítima. Ele informou que o conserto solicitado no veículo estaria finalizado e indicou um local de entrega do carro, que não era a oficina.

O dono do veículo foi até o endereço indicado. Ao chegar lá, estranhou por ser um local de pouca iluminação e onde sequer havia uma oficina, na Barragem Santa Lúcia.





E ao se posicionar no local, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo, mas sobreviveu. Investigações apontam que o responsável pelos disparos seria o suspeito de 23 anos. O carro foi encontrado meses depois, ainda sem o conserto.

A motivação para o crime ainda não foi revelada pela Polícia Civil, mas especula-se que haveria um atrito entre a vítima e o filho do mecânico.