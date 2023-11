432

Estrogonofe é eleita refeição predileta da merenda por estudantes da rede estadual de ensino de Minas Gerais (foto: Mauro Holanda/Divulgacao) O estrogonofe superou a feijoada e o tropeiro na ranking das refeições prediletas na rede estadual de ensino. Levantamento feito pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), com 545 escolas de todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) do estado, indica que a versão de frango do prato, acompanhado de arroz, batata e salada, foi eleita a refeição predileta dos estudantes.









De origem russa, o prato, tradicionalmente feito com frango e creme de leite, já ganhou adaptações dos mais variados tipos, incluindo para a rede estadual. A refeição campeã nas escolas é feita com molho branco (manteiga, leite, farinha de trigo ou amido de milho, alho, cebola, sal) e sem temperos industrializados.





Os pratos propostos para a rede estadual seguem a legislação federal que rege o programa de alimentação escolar , que determina a presença de uma fonte de ferro heme no mínimo quatro dias por semana. “As escolas estaduais atuam no papel de levar uma combinação nutritiva aos alunos. Em diversos casos, a refeição feita na escola é a única completa do dia da criança”, afirma a nutricionista Gabrielle Andrade.









“Para os estudantes que ficam quatro horas na escola, devem ser atendidos 20% de suas necessidades nutricionais diárias. Já para os alunos que ficam sete horas na escola, são atendidos 70% de suas necessidades”, explica Tatiane Guimarães.



Dentro das Cartilhas de Cardápios da SEE, há 98 opções de preparações que as instituições de ensino selecionam para compor a alimentação escolar anual.





Cardápios escolares

A Cartilha de Cardápios da SEE é aprovada pelo nutricionista do estado e é a partir dela que o gestor da escola realiza a compra e a produção de cada refeição. Todo o material tem sua base em alimentos in natura e ou minimamente processados, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira.





“Qualquer uma das preparações feitas nas escolas serão equivalentes, possuindo a fonte protéica (que poderá ser bovina, suína, de frango ou peixe), o carboidrato (arroz, macarrão, legumes como batata, mandioca e inhame, pão), o lipídio (óleo e gordura própria dos alimentos)”, diz Tatiane.





Para os estudantes do ensino integral, além das 98 opções já citadas, há a Cartilha do Ensino Integral, que complementa sua alimentação diária, sendo a mesma composta de 40 opções para o almoço e 32 opções para o lanche do contraturno.

A distribuição de macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídio) é baseada na recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Na rede estadual, completando os pratos de que os estudantes mais gostam, estão a feijoada e o feijão tropeiro, comidas típicas da culinária mineira que ficaram, respectivamente, na segunda e terceira posições do ranking.





Prato preferido

1º lugar - Estrogonofe de frango

2º lugar - Feijoada

3º lugar - Feijão tropeiro





Vegetal favorito

1º lugar - Batata inglesa

2º lugar - Alface

3º lugar - tomate





Fruta predileta

1º lugar - Banana-prata

2º lugar - Melancia

3º lugar - Maçã









Receita de estrogonofe

Ingredientes: alface (ou outra hortaliça de folha), alho, arroz, batata, carne de frango, cebola, cheiro verde, colorau, milho verde in natura, molho branco (manteiga, leite, farinha de trigo ou amido de milho, alho, cebola, sal) óleo de soja e sal





Modo de preparo:

• Preparar o arroz como de costume;

• Higienizar e picar a alface. Higienizar, picar e cozinhar a batata para a salada;

• Cozinhar o frango com os temperos, a cebola e o colorau. Desfiar e fazer um molho com o milho verde;

• Preparar o molho branco como indicado na página 9 e misturar ao molho de frango;

• Servir o frango com o arroz e a salada de alface e batata.



