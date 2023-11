SIGA NO

A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais foi vandalizada na madrugada desta terça-feira (24/10). A ação resultou em janelas e vasos quebrados logo na entrada no edifício projetado por Oscar Niemeyer.

Como o vídeo descreve, a ação resultou em livros jogados e cacos de vidro no hall da edificação na Praça da Liberdade. Na tarde de hoje, foram colocados cartazes no local dos vidros quebrados - os objetos quebrados também foram retirados do local.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Cultural de Minas Gerais (Secult) afirmou que o vandalismo foi resultante de uma briga de moradores em situação de rua.

Veja a nota completa:

"A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais informa que tomou todas as providências necessárias em relação ao ato de vandalismo ocorrido na Biblioteca Pública de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (24/10). Os danos foram apenas materiais, atingindo parte dos vidros frontais do prédio principal. As vidraças serão substituídas pela direção da Biblioteca nos próximos dias, mas a ação não afeta o funcionamento da Biblioteca.





Durante o ocorrido, o sistema de segurança teve o alarme sonoro disparado e o sistema de vídeo foi acionado. Diante disso, a Polícia Militar e a Guarda Municipal chegaram ao local em poucos minutos, logo após o ato. O autor do crime foi detido e conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil II (Deplan II). A equipe de segurança da Biblioteca Pública Estadual registrou Boletim de Ocorrência."