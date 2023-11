683

Ilustração - bactéria Jennifer Oosthuizen/CDC





A suspeita de que três crianças de São João del-Rei tenham morrido, vítimas do Streptococcus A ou Streptococcus pyogenes e um caso diagnosticado em uma criança da ciade levou as autoridades a investigarem a fundo o que causou essas mortes. Na manhã desta terça-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma nota relatando as mortes e confirmando o contágio de uma criança, que ficou internada, mas passa bem e já está em casa. Este foi o primeiro caso confirmado laboratorialmente no estado.

Abaixo, estão alguns esclarecimentos sobre a bactéria.





O que é o Streptococcus A?

Trata-se de uma bactéria que normalmente causa problemas na garganta ou na pele.





Muitas pessoas carregam o micro-organismo sem apresentar qualquer sintoma. Mesmo assim, acabam transmitindo o Streptococcus para outras pessoas, que podem ficar doentes.





Quais são as formas de transmissão?

A bactéria passa de uma pessoa para outra por meio do contato próximo ou através de tosses e espirros.





Os surtos às vezes acontecem em lugares como escolas e casas de repouso.





Quais são os principais sintomas?

Na maioria das vezes, os sintomas são leves: dor de garganta ou infecção de pele.





Esses incômodos costumam ser facilmente tratados por meio de antibióticos.





Mas os Streptococcus do grupo A podem causar uma série de outros problemas - e alguns deles são mais graves.





O principal é a escarlatina, que afeta principalmente crianças pequenas e costuma melhorar com o uso dos tais antibióticos.





Outro é a febre reumática, uma inflamação que afeta as articulações, o coração e o cérebro, normalmente fruto de uma infecção que não recebeu o tratamento adequado.





O Streptococcus A é perigoso?

Em ocasiões raras, essa infecção pode gerar um quadro invasivo, em que a bactéria vai parar na corrente sanguínea ou nos pulmões.





Nessas situações, a enfermidade é mais preocupante e pode ser mortal.





A doença invasiva ocorre quando as bactérias são capazes de ultrapassar as barreiras imunológicas do corpo.





Isso acontece quando o indivíduo já está doente ou realiza tratamentos que prejudicam o sistema de defesa, como algumas terapias contra o câncer.





Os sinais de alerta de doença invasiva por Streptococcus incluem febre alta, acima dos 38 °C, dores musculares intensas, falta de apetite, vômito, diarreia, desidratação, alterações no comportamento e sonolência excessiva.





Nessas situações, é essencial buscar o suporte médico rapidamente.





Existe uma vacina?

Não. A melhor forma de combater a infecção é fazer o diagnóstico no tempo adequado e tomar os antibióticos prescritos pelo médico.





As principais formas de prevenção envolvem os cuidados básicos de higiene, como lavar bem as mãos, cobrir o nariz e a boca durante tosses e espirros e não compartilhar objetos de uso pessoal com alguém que está infectado.