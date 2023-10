Número de crianças mortas por afogamento em um ano dobra em Minas Gerais

Com a proximidade do verão, cresce a preocupação com os afogamentos em Minas Gerais. O estado é conhecido por belas cachoeiras, lagos e rios, em que muitos mineiros aproveitam para nadar e relaxar.

Um levantamento do Corpo de Bombeiros, feito a pedido do jornal Estado de Minas, mostrou que, até o dia 15 de outubro, 11 crianças entre 0 e 11 anos haviam morrido afogadas no estado. O número é mais que o dobro do que foi registrado em 2022 inteiro: cinco mortes por afogamento.

A corporação informou, por nota, que não há uma explicação única para o aumento deste número. Segundo os Bombeiros, as altas temperaturas registradas neste ano, aliada aos feriados prolongados, podem ser explicar o crescimento de crianças vítimas de afogamento.

“Não há como precisar as causas que levaram a esse aumento porque esse registro é um recorte que pertence apenas aos atendimentos dos Bombeiros. Cada região do estado tem uma característica diferente e os afogamentos têm diversas causas. Podemos inferir que a onda de calor que tivemos esse ano, somado aos feriados prolongados, pode ter alguma relação, mas não temos como afirmar isso, é uma possibilidade”, informou o órgão.

Apesar de não haver uma explicação única para esse aumento no número de mortes de crianças por afogamento, os Bombeiros trazem uma série de dicas para os pais e responsáveis

Cuidados com crianças para evitar afogamentos:

- Oriente as crianças para que elas nunca saltem de locais elevados para dentro da água. Sobretudo em piscinas em que não é possível ver a profundidade real;

- Não deixe as crianças nadarem sozinhas, seja qual for o local;

- Fique sempre em supervisão quando as crianças estiverem na água;

- Oriente as crianças para que evitem brincadeiras como caldos;

- Forneça bóias para as crianças e verifique se estão em condições adequadas de uso.