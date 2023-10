Cidade vizinha suspende aulas após morte de crianças em São João del-Rei

O prefeito de Santa Cruz de Minas, Wagner do Didico (PL), anunciou que as aulas das escolas municipais da cidade no Campo das Vertentes estão suspensas nesta semana em virtude da morte de três crianças em São João del-Rei , município vizinho a Santa Cruz.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wagner Almeida (@wagnerdodidico)

“Não haverá aula quinta e sexta. Vamos desinfetar lá. Não é que esteja infectado, só estou prevenindo. Vamos desinfetar as praças. Não é caso de apavoramento. É prevenção”, disse o prefeito, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Wagner também informou que irá fazer a desinfecção de praças da cidade e pediu para que as crianças usem máscaras quando voltarem às escolas. “Quem puder mandar as crianças de máscara, vamos providenciar álcool também”, disse o prefeito. Ele esclareceu que a medida é preventiva e que não há nenhum caso sendo investigado em Santa Cruz de Minas.

Secretaria não vai suspender aulas

Em São João del-Rei, onde as mortes foram registradas, os pais estão pressionando para que todas as escolas – das redes municipal e estadual – suspendam as aulas. A prefeitura local anunciou que as atividades escolares estão suspensas até o dia 05 de novembro

Já a Secretaria Estadual de Educação informou que, por ora, não vai suspender as aulas. “Neste momento, não há critérios que comprovem surto ou risco à saúde da população de São João del-Rei, bem como nenhuma evidência epidemiológica que justifique a alteração na rotina das atividades da população”, informou a pasta, em nota.

A secretaria informou que nesta quarta-feira (25/10) haverá um treinamento para os profissionais da área de saúde do município com “objetivo de orientar a rede de saúde para detecção e tratamento oportuno de casos suspeitos de infecção, com a identificação dos devidos diagnósticos”.





Leia também: Moradores de São João del-Rei reclamam de sobrecarga na saúde pública Além disso, a pasta orienta os pais a levarem o filho ao médico em caso de sintomas. “Em casos de sintomas como febre e garganta inflamada, a orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde para diagnóstico correto e tratamento adequado”, informou a pasta.

Pais se unem pelas redes sociais

Um grupo no WhatsApp com mais de 900 pessoas reúne mães e pais que pedem a suspensão de todas as aulas no município e também o plantão pediátrico nos hospitais e postos de saúde de São João del-Rei para atender as crianças com sintomas da doença.

Na tarde desta terça-feira (24/10), o município confirmou que uma das crianças internadas em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, testou positivo para a bactéria Streptococcus A

Segundo o secretário municipal de Saúde de São João, Renê Marcos Fernandes, são quatro crianças internadas, mas que não têm nenhum grau de ligação. Todas tiveram amostras de sangue coletadas e enviadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para análise. Os outros exames ainda não foram divulgados.

Os sintomas observados nas crianças são de amigdalite, febre, vômito, manchas e infecção na pele. As mortes em São João del-Rei ocorreram nos dias 24/9, 8/10 e nesta terça, 23/10.

Ela conta que os testes vão estar disponíveis até sexta-feira (27/10), nas 18 unidades de saúde da cidade, mais a UPA. “O médico mesmo já faz o teste na criança na hora, para poder entrar com o antibiótico”, finalizou Veríssimo