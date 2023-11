Aulas de escolas em São João del-Rei serão suspensas até 5 de novembro

Os secretários municipais de saúde e educação de São João del-Rei prestaram esclarecimentos na Câmara Municipal da cidade, nesta terça-feira (24/10), após a morte de três crianças com uma 'doença desconhecida'. A suspeita é que elas tenham sido infectadas com a bactéria Streptococcus A.

O presidente da comissão de saúde da Câmara Municipal de São João del-Rei, Fabiano Pinto, conduziu parte da sessão com os secretários e afirmou ao Estado de Minas que o primeiro óbito não teve confirmação da bactéria, porque não havia suspeita. Porém, a criança com teste confirmado estuda na mesma escola que a vítima.

Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que, até o momento, não há ligação entre nenhuma das crianças.

Nesta quarta-feira (25/10), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), dará treinamento para os médicos da rede assistencial do município para detecção e tratamento de casos suspeitos de infecção.

Os sintomas observados nas crianças são de amigdalite, febre, vômito, manchas e infecção na pele. Com as mortes, o Setor de Vigilância e Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde foi acionado. Segundo a pasta, não existe um surto, no entanto, medidas estão sendo adotadas para se evitar que algo mais grave aconteça.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata