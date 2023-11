Prefeito de São João del-Rei diz trabalhar para descobrir causa de doença

432

O prefeito de São João Del Rei, Nivaldo Andrade, disse que determinou o fechamento de todas as escolas (foto: Reprodução/Redes sociais)

O prefeito de São João del-Rei, Nivaldo Andrade, disse nesta terça-feira (24/10) que o Executivo municipal está trabalhando para descobrir a causa da doença que matou três crianças na cidade nos últimos dois meses.





Ele afirma, em suas redes sociais, que ainda não se sabe o que motivou as mortes das crianças. “Se é um vírus ou uma epidemia”. Andrade ressaltou ainda que determinou o fechamento de todas as escolas, além de estar em contato com médicos para descobrir o que causou as mortes. “Ninguém sabe.”





O prefeito prestou solidariedade às famílias das vítimas e pediu que as pessoas não tirem proveito político da situação. “Não vou medir esforços para tentar acabar com esse inimigo, essa doença que atinge São João Del Rei.”





Sintomas





Os sintomas observados nas crianças são de amigdalite, febre, vômito, manchas e infecção na pele. Com as mortes , o Setor de Vigilância e Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde foi acionado. Segundo a pasta, não existe um surto, no entanto, medidas estão sendo adotadas para se evitar que algo mais grave aconteça.





Por causa da doença desconhecida, mães de alunos fizeram uma manifestação em frente à prefeitura do município na manhã de hoje. O ato tinha como objetivo cobrar providências das autoridades e a suspensão das aulas, já que os estudantes são as principais vítimas.