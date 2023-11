São João del-Rei: mães temem doença desconhecida e pedem suspensão de aulas

432

A prefeitura de São João del-Rei informou que e limparia os locais, sem previsão de volta à regularidade (foto: Reprodução/Redes sociais) Por causa de uma bactéria que vem aterrorizando a cidade, mães de crianças de São João del-Rei, na Região Central de Minas Gerais, fizeram uma manifestação em frente à prefeitura do município nesta terça-feira (24/10). O ato foi realizado pela manhã com o objetivo de cobrar providências das autoridades e a suspensão das aulas, já que os estudantes são as principais vítimas. Três crianças com os mesmos sintomas morreram nos últimos dois meses





Ela conta que, a princípio, a prefeitura negava a existência da bactéria e “não queria fechar as escolas”, diz. Depois, com a repercussão dos casos, as escolas municipais suspenderam as aulas e a prefeitura informou que desinfectaria e limparia os locais, sem previsão de volta à regularidade.





As mães que compareceram à manifestação disseram também que o secretário municipal de saúde teria deixado a cidade. Os vereadores conseguiram contato com ele, que marcou um pronunciamento a respeito da situação.