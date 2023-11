Homem morre quatro dias depois de ser incendiado pelo próprio filho

432

O município de São Gotardo, onde aconteceu o crime, tem cerca de 50 mil habitantes (foto: Prefeitura de São Gotardo/Divulgação) Um homem de 46 anos morreu nessa segunda-feira (23/10) em um hospital de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, quatro dias depois do seu filho, de 28 anos, atear fogo no corpo dele. O crime aconteceu na cidade de São Gotardo, a cerca de 100 km, no início da noite da última quinta-feira (19/10).



Ainda segundo informações do registro policial, a vítima deu entrada no Pronto Socorro de São Gotardo com queimaduras de segundo grau em 40% do corpo. Foram parentes da vítima que levaram ela para o hospital.



Conforme relatos de testemunhas à PM, o suspeito, após fazer uso de bebida alcoólica, se desentendeu com o pai por motivos fúteis e devido a antigas desavenças, sendo que, em determinado momento, jogou combustível e ateou fogo nele.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial e investiga as causas e circunstâncias do crime.