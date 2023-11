MP vai investigar demolição em Itabirito de teatro tombado pelo patrimônio

432

A construção foi inteiramente demolida na quarta-feira (18/10) (foto: Divulgação/arquivo pessoal) A 1ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu um inquérito civil para investigar a demolição do Cine Teatro Liz Bastos, antigo Cine Teatro Pax, um bem tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal de Itabirito, na região Central de Minas Gerais. A construção foi inteiramente demolida na quarta-feira (18/10).

“Mas não foi o que vimos, os tratores passaram e destruíram tudo, alguém tem que ser penalizado por isso”, afirma o vereador.

Casarão centenário também foi denunciado

Outro imóvel, também localizado em frente à praça da Rodoviária Velha, um casarão do final do século 19 também foi denunciado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após um membro do Conselho Consultivo e Deliberativo do Patrimônio Cultural e Natural de Itabirito (Conpatri) concluir que o imóvel corre o risco de ter o mesmo destino que o antigo Cine Teatro Pax. O MPMG ainda não se manifestou sobre a denúncia.





Membro do Conpatri e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural (NEPAC/UFOP), Carlos Magno considera que o patrimônio cultural é a marca da identidade de uma comunidade e que deve ser preservado. Por isso, o pesquisador vê com temor a destruição do casarão Eurico Teixeira, construído por uma família de origem portuguesa no final do século XIX e que apresenta excelente estado de conservação.



Leia também: Área de escape do Anel é usada pela 10º vez desde a inauguração

Magno foi um dos membro do Conpatri que não autorizou a construção de um prédio de três andares no local do imóvel centenário. O especialista em patrimônio cultural foi ao Ministério Público de Minas Gerais e fez um pedido de ação civil para investigar o caso e suspender o processo de construção do prédio.

“Não consigo entender a demolição de um imóvel para construir um prédio. No meu olhar, o casarão tem estilo de um período arquitetônico que tem elementos da arquitetura inglesa que dialogam com o restante do complexo da estação ferroviária”, afirma ele.

De acordo com a Prefeitura de Itabirito, a estrutura do antigo Cine Teatro Pax estava comprometida e ameaçava a segurança dos moradores e trabalhadores da obra de reforma. A reforma era de responsabilidade da Secretaria de Obras de Itabirito, que decidiu pela destruição do imóvel.

A presidente do Conpatri e secretária Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo, Júnia Melillo, conta que a demolição do Cine Teatro Pax não foi planejada e que foi uma necessidade diante da estrutura. A secretária afirma que até o final de 2024, um espaço cultural será construído no lugar do antigo cinema.

Melillo também afirma que a fachada do casarão Eurico Teixeira, que fica em frente à praça da antiga Rodoviária Velha, será preservada e fará parte da planta do prédio de três andares que pretende ser construído.