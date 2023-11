Moradores de São João del-Rei reclamam de sobrecarga na saúde pública

Assim como as outras crianças infectadas, o filho de Aline apresentava febre, vômito, manchas e infecção na pele. Caso aconteceu em São João del-Rei (foto: Reprodução/UFSJ)

Os moradores de São João Del Rei, na Região Central de Minas Gerais, se queixam do atendimento da rede de saúde pública na cidade, depois que uma bactéria atingiu crianças do município. As principais reclamações estão relacionadas à sobrecarga de pacientes e à falta de pediatras na rede pública.