Marido de cantora gospel acusado de pirâmide financeira é solto

432

Casal estava preso por descumprir medidas impostas pela prisão domiciliar (foto: Redes Sociais / Reprodução ) David Robson de Barros, marido da cantora gospel Isabela Cristi Gomes Barros, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça mineira. O homem acusado de manter um esquema milionário de pirâmide financeira deixou o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (25/10). Ele estava detido desde junho, quando perdeu o direito de liberdade condicional por ter respeitado as medidas cautelares impostas pela Justiça. As investigações apontam que mais de 300 pessoas foram prejudicadas pelo esquema milionário.





A reportagem procurou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para saber detalhes da revogação da prisão. No entanto, foi informado que o processo corre em segredo de Justiça e, por isso, seu andamento não pode ser divulgado.









Eles são acusados de usar cultos em igrejas evangélicas para atrair investidores para sua plataforma digital , onde prometiam lucros elevados em operações de compra e venda de ações na Bolsa de Valores. No início das investigações, 15 pessoas das cidades de Vespasiano, Lagoa Santa e Belo Horizonte registraram queixas, mas as vítimas do possível esquema ultrapassaram cerca de 300.





De acordo com a Polícia Civil (PCMG), a empresa ID Investimentos tinha em torno de três mil clientes cadastrados com valores aportados de R$ 4 mil a R$ 40 mil. Contudo, houve quem colocasse cerca de R$ 150 mil em posse dos suspeitos.





“Propósito de Deus”





Isabela Cristi Gomes Barros e o marido David Robson de Barros, de 33 anos, são donos da plataforma I&D Investimentos, que comprava e vendia ações na bolsa de valores na operação denominada 'day trade'. Eles foram denunciados por estelionato ao não pagarem as promessas de lucros. Segundo as vítimas, a plataforma prometia o retorno dos aportes dos clientes em até 40 dias, mas, após os prejuízos, eles não eram mais atendidos pelo casal.

Em depoimento à Polícia Civil, David disse que operava como trader na bolsa de valores, ou seja, ele adquiria e negociava papéis no mesmo dia com o objetivo de obter lucro. Ele afirmou que ampliou as aplicações após a criação de 12 grupos de investidores no WhatsApp. Além disso, ele e Isabela frequentavam igrejas evangélicas da região e, durante os cultos, diziam que “investimento era um propósito de Deus”.





Na primeira vez que foram presos, conforme a polícia, o casal resistiu à ordem de prisão, e a porta do imóvel precisou ser arrombada. Além disso, eles tentaram usar a filha de apenas três meses como “escudo”.