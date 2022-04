MG: cantora gospel Izabela Cristy é acusada de manter esquema de pirâmide

Casal ostenta vida de luxo nas redes sociais, mas abriu empresa em dezembro com capital social de apenas R$ 50 mil (foto: @izacristyoficiall/Instagram/Reprodução) Em meio à crise econômica, o mercado financeiro é um campo que atrai cada vez mais atenção em busca de renda extra ou como alternativa ao desemprego. E com a promessa de ganhos exorbitantes, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro. A denúncia mais recente nesse contexto é contra a cantora gospel conhecida como Izabela Cristy.

Ao lado do marido David Robson de Barros, 33 anos, Isabela Cristi Gomes Barros, 28 anos, é dona da empresa ID Investimentos. Nas redes sociais, os dois se apresentam como "traders" (algo como corretores do mercado financeiro) e ostentam uma vida luxuosa. Por trás das câmeras entretanto, eles são acusados de aplicar o esquema de pirâmide financeira e lesar pessoas em diferentes municípios nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Ele relata que recebeu a promessa de ter 100% de lucro em 40 dias uteis, mas, corrido o prazo, nenhum pagamento foi feito. Para outras pessoas, os empresários chegaram a prometer de 200% a 400% de lucro. Quem entrava no esquema era incentivado a indicar outros clientes com a promessa de receber um bônus sobre os recursos aplicados por eles, o que caracteriza a pirâmide financeira. Essa prática é proibida no Brasil.

“Eu fui recebendo. R$ 1 mil, R$ 1,8 mil, R$ 2 mil, R$ 2,5 mil. Então eu fui dando credibilidade à ID Investimentos, fui chamando mais pessoas. Muitas disseram ‘isso é pirâmide, não vou entrar’, mas aí eu fui mostrando os meus recebimentos. Em torno de 80 pessoas entraram porque estava dando certo”, contou, também ao telejornal MG 2, outra vítima anônima.

Compra e venda de criptomoedas e mercado de ações

A página inicial do site da ID Investimentos tem a cotação das principais criptomoedas existentes, como a famosa Bitcoin. Além disso, conta com textos genéricos que falam sobre os benefícios de aplicar dinheiro em moedas digitais e infográficos que prometem “segurança”, “transparência” e “credibilidade” às transações com a empresa.

Um cliente mais atento, porém, pode notar que informações públicas cruciais estão em falta no site. As abas “perfil da empresa”, “segurança”, “resultados” e até a página de perguntas frequentes (F.A.Q.) desembocam em destinos vazios.

O Correio pesquisou o CNPJ associado ao nome ‘ID Pay’, **.***.***/0001-87 mas o código tem como atividade principal suporte técnico, manutenção de aparelhos e outros serviços relacionados à tecnologia da informação.

Em nenhum momento o registro da empresa fala sobre atividades financeiras. Ela foi registrada em dezembro de 2021, tempos depois dos primeiros relatos de calote pelos clientes investidores. Além disso, o capital inicial declarado é de R$ 50 mil, valor bastante modesto se comparado à vida de luxo que o casal David e Isabela ostenta nas redes sociais.





David, aliás, é quem figura no registro como sócio administrador do negócio. Enquanto isso o nome de Isabela aparece apenas como sócia. Ao contrário do visto em agências de investimentos maiores, os e-mails para contato, tanto da ID Investimentos quanto da ID Pay, não têm um domínio próprio. São contas comuns hospedadas no gmail e os telefones celulares informados para contato têm até DDD diferente.

No site do ID Investimentos, o número informado é +55 31 ****-5472, enquanto no registro público do ID Pay aparece o contato 55 21 ****-2466. Chama atenção o fato de o código de área ser do Rio de Janeiro quando o endereço registrado pela empresa é de uma sala comercial no bairro Savassi, em Belo Horizonte.

Denúncias no site Reclame Aqui

Além dos casos relatados à TV, a empresa tem pelo menos seis denúncias registradas no site Reclame Aqui, que registra insatisfações de consumidores de todo o Brasil. Todas foram escritas de forma anônima na plataforma. O relato mais detalhado diz que o casal foi avisado dos problemas com o recebimento dos lucros em junho de 2021. Ainda de acordo com o texto, eles teriam dado seguidas “desculpas” para o não pagamento dos valores e chegaram a prometer a devolução do dinheiro investido.

Um dos cliente segue contando que, meses depois de oferecer produtos financeiros, Isabela e David informaram que ainda precisavam abrir um CNPJ e regulamentar a empresa. Esse seria o motivo da demora nos pagamentos. O texto foi escrito em dezembro, mesmo mês em que o CNPJ da ID Pay foi registrado, mas, de acordo com a reclamação, o problema não foi resolvido.

A declaração fala ainda que os clientes eram coagidos em grupos de WhatsApp a não fazer qualquer tipo de denúncia, seja na internet, seja à Polícia Civil, sob pena de não serem ressarcidos.

“E os pagamentos conforme o presidente David Barros, serão realizados de acordo com o interesse dele e de sua esposa Izabela Cristi. Por esse motivo, venho até esse meio de comunicação, uma vez que os proprietários me bloquearam em todas as formas de contato que possuía, me resguardar de possíveis ameaças de processos que já sofri por parte da presidente Izabela Cristi, e informar possíveis novos investidores de que a ID INVESTIMENTOS SOFTWARE PAY LTDA, não estão cumprindo com seus compromissos”,diz um dos depoimentos postados no Reclame Aqui.

Os relatos foram postados há quatro meses e a plataforma não registrou qualquer resposta ou tentativa de contato da ID Investe com os clientes.

Polícia Civil investiga o caso e pede que vítimas denunciem.

Alguns clientes da empresa registraram boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Minas Gerais publicou nota informando que há um inquérito aberto na cidade de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, contra Isabela. O texto não informa se David também está sendo investigado. “A PCMG orienta todas as vítimas de estelionato a procurarem uma unidade policial para registrar a ocorrência e fazer a representação”, diz o comunicado.

A posição de defesa da acusada:

A reportagem tentou contato com Isabela ao longo de toda esta sexta-feira (8/4). Pelo número de telefone informado por ela mesma à equipe de reportagem, chegamos a receber uma mensagem dizendo que logo a defesa da empresária e cantora gospel seria enviada. Entretanto, nada foi recebido até a publicação deste texto.

Pelas redes sociais, ela tem divulgado informações de ex-funcionários, como áudios e conversas de WhatsApp, e diz ter sido roubada por uma ex-gerente. Isabela alega também que ela e o marido são alvo de uma campanha difamatória, além de exibir prints de mensagens de apoio.

Em um dos áudios divulgados pela acusada no perfil que ela mantém no Instagram, um homem, que se identifica como advogado de Isabela, diz que ela pode dizer que não tinha conhecimento das denúncias, uma vez que ainda não foi notificada do inquérito da Polícia Civil. Reiteramos que o espaço segue aberto para qualquer defesa oficial da suspeita e do marido dela.