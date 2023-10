BH: moradores ficam sem energia devido a acidente com Porsche no Belvedere

432

Moradores do bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estão sem energia na manhã deste sábado (28/10) devido a um acidente com um Porsche na Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra.

O carro bateu em um poste de energia. Com o impacto, o poste foi parar na pista da avenida e só não caiu completamente devido a fiação elétrica. O veículo ficou com a frente destruída.

Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), há falta de energia nas proximidades. Equipes da companhia estão no local para trocar o poste. A previsão é de que o fornecimento de energia seja normalizado no meio da tarde de hoje.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar, mas a ocorrência do acidente não foi encontrada. Não há informações sobre o motorista e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado.

A BHTrans divulgou que o semáforo na Avenida Nossa Senhora do Carmo com o trevo Belvedere foi desativado e as conversões precisaram ser fechadas no início da manhã de hoje devido a falta de energia. Às 9h, um gerador foi ligado no local até o fornecimento de luz ser normalizado.