São João del-Rei começa a fazer testes para identificar bactéria

Quem tiver sintoma compatível com infecção bacteriana será encaminhado para a UPA (foto: Jaqueline Rodrigues/Divulgação)

Dias após São João del-Rei, no Campo das Vertentes, informar casos suspeitos de infecção por Streptococcus do grupo A, uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) visita a cidade hoje para verificar o panorama das internações e ações realizadas pelo poder público municipal, assim como analisar a situação do sistema de saúde da cidade.





Na última quinta-feira, uma criança de 8 anos que estava internada na Santa Casa de Misericórdia do município precisou ser transferida para o Hospital Belo Horizonte, na capital mineira. A assessora de vigilância em saúde de São João, Michelle Caroline do Nascimento, disse que os sintomas apresentados pela paciente eram dor abdominal, febre, cefaleia e uma crise de hipertensão. A mãe da criança relatou que o filho está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).



Quanto à relação com a bactéria, a mãe disse que ela e os médicos ainda não sabem se existe a possibilidade de o menino estar infectado. Em São João del-Rei, no último mês, três crianças morreram apresentando sintomas comuns à infecção pela bactéria, como febre, amigdalite e infecção de pele. Os óbitos estão sendo investigados pela SES-MG e ainda não há resultado dos exames que confirmem ou descartem a bactéria como causa das mortes.



Escolas continuam passando por processo de desinfecção para receber os alunos no dia 5 (foto: Prefeitura de São João del-Rei/Divulgação)

O medo da infecção se espalhar motivou o fechamento de escolas municipais em São João del-Rei, Conceição da Barra de Minas, Santa Cruz de Minas, Ritápolis e Tiradentes. Além de Felício dos Santos, no Vale do Jequitinhonha, que registrou 27 casos de escarlatina, diagnosticados clinicamente, sem realização de exames laboratoriais.





Em Barroso, a 35 quilômetros de distância de São João del-Rei, houve suspeita de fechamento das escolas ontem. Porém, em nota, a prefeitura não comentou a suspensão das aulas, mas orientou os pais a não mandarem os filhos para a escola caso apresentem algum sintoma relacionado à infecção bacteriana.





Em São João, a desinfecção das unidades escolares continua e as aulas serão retomadas no dia 5 de novembro, após o feriado prolongado de Finados. A SES-MG informa que, neste momento, não há critérios que comprovem surto ou risco à saúde da população. Para a secretaria, não há evidência epidemiológica que justifique a alteração na rotina das atividades da população. A Secretaria não recomenda o fechamento de escolas.





Felício dos Santos

Felício dos Santos, no Vale do Jequitinhonha, notificou surto de escarlatina à SES-MG, após 27 pessoas serem diagnosticadas clinicamente com a doença. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas desde a última quinta-feira e retornam na segunda (30/10). A SES-MG informou que foi notificada do surto em apenas uma escola de Felício dos Santos e está acompanhando a situação, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina.





