Criança que estava internada em São João del-Rei é transferida para BH

Em São João del-Rei, no último mês, três crianças morreram apresentando os mesmos sintomas (foto: Lucas Peralta/TV Alterosa) Uma criança de oito anos que estava internada na Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, precisou ser transferida para o Hospital Belo Horizonte nessa quinta-feira (26/10). De acordo com a assessora de vigilância em saúde do município, Michelle Caroline do Nascimento, o motivo da transferência não foi informado pela Santa Casa.





Quanto à relação com a bactéria Streptococcus A, a mãe disse que ela e os médicos ainda não sabem se existe a possibilidade de o menino estar infectado. Em São João del-Rei, no último mês, três crianças morreram apresentando os sintomas da bactéria, que são febre, amigdalite e infecção de pele.





Na cidade, as aulas nas escolas da rede municipal de ensino estão fechadas até o dia 5 de novembro. Na região, mais cinco colégios estão com as aulas suspensas. Eles ficam nas cidades de Conceição da Barra de Minas, Santa Cruz de Minas, Tiradentes, Ritápolis e Felício dos Santos.





Já na rede estadual, a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde é manter o funcionamento normal das escolas, já que, na visão do órgão, “não há critérios que comprovem surto ou risco à saúde da população, bem como nenhuma evidência epidemiológica que justifique a alteração na rotina das atividades da população”.





Resposta às reivindicações da população

Nessa semana, a gerente de epidemiologia de São João del-Rei, Sandra Veríssimo, informou que a cidade já havia providenciado a compra de 3.750 testes rápidos para detectar a bactéria Streptococcus A. Nesta sexta (27/10), a assessora de vigilância em saúde informou que um motorista foi até a capital para buscar os testes.

De acordo com Michelle, a testagem terá início assim que o material chegar. A princípio, os testes serão feitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.