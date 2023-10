São João del-Rei pede contratação de oito médicos para reforço na pediatria

Uma criança já foi diagnosticada com Streptococcus A (foto: Cinegrafista Anderson Mateus/ TV Alterosa Juiz de Fora )

O município de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, vai contratar oito médicos de maneira emergencial para atender às suspeitas de infecção pela bactéria. Os profissionais são do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, e serão escalados para os plantões de pediatria na cidade.