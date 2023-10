Carreta é retirada 18 horas depois de usar área de escape do Anel, em BH

432

Área de escape segue interrompida, agora, para a reconstituição do espaço (foto: Ivan Drummond/EM/D. A. Press)

Depois de 18 horas, a carreta carregada de minério, que utilizou a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, foi finalmente retirada. A operação de resgate, que durou pelo menos três horas, teve início às 5h deste sábado (28/10), indo até as 8h15. O local ainda está interditado com operários trabalhando na reconstituição das britas.

A carreta entrou na área de escape na tarde de sexta-feira (27/10). A carreta, segundo seu motorista, Wilson Fábio, de 44 anos, teria esquentado o freio e, consequentemente, parou de funcionar. Ele, então, decidiu entrar para a área de escape.

No momento do acidente, segundo o motorista, a rodovia estava praticamente vazia, o que favoreceu a sua ação, e reduziu o risco de outros acidentes.

A retirada do veículo demorou, pois antes de a carreta ser guinchada, foi preciso retirar a carga. Ela foi passada para outro veículo semelhante. Em seguida, ela pôde ser retirada.