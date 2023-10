BH tem alerta para chuva de até 50mm

432

Além das pancadas de chuva, existe a possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de até 50mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O alerta é válido até a manhã de domingo (29/10).

Até a manhã deste sábado (28/10), segundo a Defesa Civil, apenas a Região de Venda Nova não havia ultrapassado o volume esperado de chuva para o mês de outubro. A Região Oeste registrou o maior acúmulo de chuva do mês, com 164,8mm, o que representa 149,7% do volume esperado para outubro.

Acumulado de chuva em outubro:

Barreiro: 129,2 (117,3%)

Centro-Sul: 164,2 (149,1%)

Leste: 127,4 (115,7%)

Nordeste: 149,6 (135,9%)

Noroeste: 142,6 (129,5%)

Norte: 119,6 (108,6%)

Oeste: 164,8 (149,7%)

Pampulha: 129 (117,2%)

Venda Nova: 71,8 (65,2%)

Média Climatológica do mês: 110,1 mm

Leia mais: Fim de semana é de temperaturas altas e chance de chuva forte em BH

Em virtude do volume de chuva dos últimos dias, as Regionais Oeste, Centro-Sul e Leste estão em alerta para risco geológico moderado.

A recomendação é para que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199) e, em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).