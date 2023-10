Movimento 'Mães que oram pelos filhos' reúne 2,3 mil pessoas em BH

Elas pedem, rezam, narram suas histórias, se emocionam e, acima de tudo, mantêm a fé e a esperança. Neste sábado (28), cerca de 2,3 mil mulheres participam na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, do encontro estadual dos grupos de Mães que oram pelos filhos. As atividades irão até 17h, com a presença de pessoas inscritas previamente.

O encontro estadual Mães que oram pelos filhos reúne grupos de oração vindos de diferentes cidades mineiras - na programação, palestras, missa, oração do terço e apresentações culturais. "As mães vêm para nossos encontros trazidas pelo sofrimento ou com medo do sofrimento, pois, mesmo que não estejam com algum problema, no momento, conhecem alguém que esteja sofrendo. Há um sofrimento no mundo causado pelas drogas, violência incertezas", disse a coordenadora do movimento nascido em Vitória (ES), Angela Abdo. "A oração é uma forma de conectar com Deus, e ouvimos muitos testemunhos das mães presentes. Assim, seguimos o lema Mães de joelhos, filhos de pé", acrescentou. Ao lado, a neta, Laura Menin, de 13 anos, também residente em Vitória, contou que já atua em grupos de adolescentes católicos. "Muitas vezes, os filhos estão em desequilíbrio, porque os pais estão em desequilíbrio."