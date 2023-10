Batida entre carreta e caminhão interdita rodovia

432

Carroceria da carreta abriu um "L" e pegou cabine do caminhão (foto: CBMMG)

Um batida entre uma carreta carregada com achocolatado e um caminhão que transportava amendoim, interditou a BR-365, próximo a Montes Claros, na manhã deste sábado (28/10). Um motorista ficou ferido. O helicóptero da 7ª Cia CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) foi acionado.

Com a colisão, o motorista do caminhão ficou com a perna esquerda presa pelo painel do veículo, sendo necessário o uso de técnica de desencarceramento para resgatá-lo.

Foi usado o desencarcerador hidráulico. Tão logo foi retirado das ferragens, o motorista foi levado, de helicóptero, para o Hospital Universitário de Montes Claros.

O motorista da carreta que seguia sentido Montes Claros para Pirapora, nada sofreu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cuidou do bloqueio da rodovia.