BH: multidão de fiéis participa da festa do 'santo das causas impossíveis'

432

Fiéis acendem velas no dia de São Judas Tadeu (foto: MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS) A fé move multidões e, neste sábado (28), de forma especial, todos os caminhos levam ao Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, para as celebrações em homenagem ao santo padroeiro das causas impossíveis. Dono de uma legião de devotos na capital e no interior de Minas, São Judas Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, está no centro das atenções dos católicos durante as missas, bênçãos e apresentações musicais (veja a programação).









"A mensagem da Igreja é sempre de paz e esperança. Muitas pessoas chegam aqui para pedir, outras para agradecer pelas graças alcançadas. Durante todo o ano, o santuário recebe muitos fiéis para rezar", diz o assistente pastoral do santuário, padre Luciano Zilli.

Gerações

O militar aposentado Alípio José Ferreira, chegou para a missa das 10h com os filhos, Stephane e João Victor, e o neto Gael, os dois últimos vestidos com a roupa característica do santo (foto: Fiéis acendem velas no dia de São Judas Tadeu) Na manhã deste sábado, uma longa fila se forma na frente do santuário para que os devotos se aproximem da imagem do santo. "Venho pela primeira vez. Alcancei uma graça, por intercessão de São Judas Tadeu, e vim agradecer. Minha devoção vem da minha mãe, contou a vendedora Junia Marise Barros, moradora do Bairro Juliana, na Região Norte de BH. Para ela, as pessoas precisam rezar mais. "O mundo está muito conturbado, tem guerras, mas não adianta só ficar pedindo ajuda aos santos. É necessário ter fé e rezar mais", afirmou.

Com a filha Giovanna, de 7 anos, o casal Mateus Muzzi Junqueira Rocha, advogado, e Thaís Mendes Mota, administradora, esperou na fila, com paciência, o momento de entrar no santuário. "Viemos para agradecer por uma graça especial alcançada", explicou Thaís.





Também para agradecer, o militar aposentado Alípio José Ferreira, chegou para a missa das 10h com os filhos Stephane Elle Ferreira, administradora, e João Victor, de 14, esse vestido com a roupa característica (em vermelho e verde) do santo. O filho de Stephane, Gael, de 3, também foi com essa roupa. "É preciso ter fé. São Judas sempre me socorreu...algumas vezes, em situações bem difíceis ", revelou Alípio.





Segundo a Arquidiocese de BH, o Santuário São Judas Tadeu celebra sua 69ª novena e festa do padroeiro. Neste ano, o tema da comemoração é “Igreja, casa de devoção”. Para quem nunca foi ao santuário, há uma novidade desde o ano passado: a Via do Peregrino, um calçadão construído, para maior comodidade e acolhimento dos devotos, a partir do fechamento da Rua Restinga. A obra incluiu a elevação das travessias no cruzamento das ruas Macaé e Geraldo Faria de Souza.

Com Jesus

São Judas Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, nasceu em Caná, na Galileia, onde iniciou as pregações. Perto do ano 50, participou do primeiro concílio, em Jerusalém. Depois evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, encontrando Simão e passando a viajar juntos. Por causa da pregação e testemunho muito intensos, pagãos da cidade de Edersa mandaram assassinar os dois apóstolos, em 28 de outubro de 70, a golpes de bastões, lanças e machados. São Judas foi sepultado no Oriente Médio e depois na França. Hoje, está sepultado em Roma, na Basílica de São Pedro.





PROGRAMAÇÃO





Dia de São Judas Tadeu - Sábado, 28 de outubro





- Missas de duas em duas horas. A última missa será celebrada às 22h





- Velário aberto a partir das 5h30





- Local: Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, na Rua Macaé, 629, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte