Fim de semana é de temperaturas altas e chance de chuva forte em BH

Sábado será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva em BH (foto: Bel Ferraz/EM/D.A Press)

O último final de semana de outubro será de calor em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil da capital, a temperatura máxima prevista para o sábado (28/9) é de 31ºC, com mínima registrada de 19ºC.

A previsão meteorológica ainda indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, na parte da tarde. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45%.

No domingo (29/10), a máxima prevista é de 30ºC, com mínima na casa dos 18°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica com muitas nuvens durante todo o dia e há possibilidade de pancadas de chuva na parte da manhã e tarde. O céu fica encoberto à noite.

Até a manhã de hoje, segundo a Defesa Civil, apenas a Região de Venda Nova não ultrapassou o volume esperado de chuva para o mês de outubro. A Região Oeste registrou o maior acúmulo de chuva do mês, com 164,8 mm, o que representa 149,7% do volume esperado para o mês.

Acumulado de chuva em outubro:





Barreiro: 129,2 (117,3%)



Centro Sul: 164,2 (149,1%)



Leste: 127,4 (115,7%)



Nordeste: 149,6 (135,9%)



Noroeste: 142,6 (129,5%)



Norte: 119,6 (108,6%)



Oeste: 164,8 (149,7%)



Pampulha: 129 (117,2%)



Venda Nova: 71,8 (65,2%)



Média Climatológica do mês: 110,1 mm

Em Minas

O sábado será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Parnaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.