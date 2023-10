Feira Delas: conheça o projeto que incentiva mulheres a empreender em BH

432

Os produtos vendidos vão de gastronomia a artesanato (foto: Reprodução/Arquivo pessoal)



A solução foi montar um mercado de mulheres empreendedoras com um perfil parecido: “De lá para cá, eu vi (o cenário) assim: 'Gente, parece que o pessoal não dá oportunidade para essas pessoas, não é? Para mães e mulheres! Eu ia alimentando essa ideia”, explica. O projeto Feira Delas, inicialmente, foi uma reunião entre amigas empreendedoras na área de convivência de um condomínio no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Hoje, a iniciativa tem mais de 200 expositoras, que vendem seus produtos nos parques Aggeo Pio Sobrinho e Jacques Cousteau, aos domingos, pelo menos uma vez por mês.A idealizadora do projeto, Tatiana Santos, de 38 anos, conta como surgiu a ideia do projeto. Vinda de Porto Alegre para BH há nove anos, ela, mãe de uma menina, sentia dificuldades de se inserir no mercado de trabalho.A solução foi montar um mercado de mulheres empreendedoras com um perfil parecido: “De lá para cá, eu vi (o cenário) assim: 'Gente, parece que o pessoal não dá oportunidade para essas pessoas, não é? Para mães e mulheres! Eu ia alimentando essa ideia”, explica.





Já na segunda edição da feira, foi necessário alugar um espaço maior, porque mais mulheres aderiram à ideia. Por meio de um termo de cooperação mútua, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) concede o espaço dos parques para que a feira aconteça.



Com exceção do espaço, tudo é fornecido por Tatiana, como as barracas, que ela aluga, e a música ao vivo, presente em todas as edições do evento. “Alugo tudo, faço os orçamentos... É tudo comigo!”, diz a empreendedora.

Para vender na Feira Delas, as mulheres entram em contato diretamente com Tatiana, que seleciona quem fará parte da edição. Ela procura juntar empreendedoras com diferentes produtos e serviços e diversos perfis. “Eu tento mesclar para não repetir muito os segmentos a cada edição. Tenho meus critérios para escalar as expositoras”, explica.



Os produtos vendidos vão de gastronomia a artesanato. “Na feira, a gente tem um pouco de cada item. É gastronomia, moda, moda infantil, artesanato, aromaterapia. Um pouquinho de cada segmento”, diz Tatiana.





A idealizadora conta que a maioria das vendedoras já tem experiência, mas algumas delas vendem pela primeira vez na Feira Delas. Quando a iniciativa recebe expositoras de primeira viagem, elas ainda recebem dicas de como melhorar o empreendimento, como na criação de uma conta no Instagram ou com a criação de uma logomarca.





"Tem muitas que iniciam na minha (feira), então, a gente dá dicas. Às vezes, elas não têm Instagram, e a gente ajuda, também, elas a montarem ‘logo’. Tem expositora que inicia do zero conosco, então, todo mundo tem oportunidade. A gente vai auxiliando para que possam expor de uma maneira que fique mais profissional, mas todo mundo tem oportunidade”, reforça.





A feira é feita de mulheres, mas não é só para elas. Tatiana diz que o perfil da clientela é diverso. “O parque já é voltado para a família. Então, a gente já abrange aquele movimento do parque, que é a família”, justifica.