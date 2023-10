Fotos revelam interior do prédio dos Correios e Telégrafos

432





Um prédio grandioso, mas que não durou 40 anos e foi demolido para dar lugar a um edifício bem conhecido hoje pelos belo-horizontinos. Uma edificação na Avenida Afonso Pena que, se tivesse sido preservada, poderia ter se tornado um dos maiores museus ou centros culturais da capital mineira. A história do prédio dos Correios e Telégrafos voltou recentemente ao debate público, após a Prefeitura de Belo Horizonte anunciar projeto de revitalização do edifício erguido onde ele ficava.









A história do Correios e Telégrafos começa quando Belo Horizonte mal tinha completado sete anos de existência. A construção do prédio, que ocupava todo o quarteirão entre as ruas dos Tamóios e da Bahia, onde atualmente estão localizadas as duas torres do Edifício Novo Sul América (Sulacap) e outras estruturas de menor porte, começou em 1904. Dois anos depois, a suntuosa edificação estava pronta e se destaca na paisagem ainda em construção do Centro de BH.





Fachada do prédio dos Correios e Telégrafos na Avenida Afonso Pena, em BH (foto: Arquivo EM)





Nos arredores do prédio, a Igreja São José, outra referência eclética do Centro de BH, a poucos metros dali, ainda não tinha sido concluída. E, ao lado dos Correios e Telégrafos, o Parque Municipal – cerca de 50% maior do que é atualmente – encantava os primeiros moradores da capital mineira.





Uma beleza reveleda

Fotos originais que fazem parte do acervo de imagens do Estado de Minas revelam detalhes da fachada dos Correios e Telégrafos e duas raras, e para muitos inéditas, cenas do interior do prédio. A fachada para a Avenida Afonso Pena ostentava nove grandes janelas em cada um dos dois pisos. No alto, sobre o arco principal da entrada, o Brasão da República e, logo abaixo, a denominação do prédio entalhada conforme a ortografia da época: "Correio e Telegrapho".





Prédio dos Correios e Telégrafos no Centro de BH foi demolida em 1940 (foto: Museu Histórico Abílio Barreto/PBH/Divulgação)





Seguindo a simetria dos espaços, uma das características marcantes do estilo eclético, cada uma das laterais eram ornamentadas com pombas transportando uma carta no bico. Logo abaixo, outros elementos completavam o conceito da edificação. Desta vez, raios representando a eletricidade usada no serviço de telégrafo.





As fotos originais que fazem parte do arquivo do Estado de Minas mostram a beleza do interior do prédio dos Correios e Telégrafos de BH, com colunas e estruturas de ferros também características do estilo eclético. A parte interna recebia bastante luz, devido a uma claraboia, assim como das enormes janelas instaladas também em todas as laterais da edificação.





Do auge à queda

Nem toda essa beleza salvou o prédio de ser demolido antes mesmo de completar quatro décadas de funcionamento. Em 1938, a Companhia de Seguros Sul América comprou o terreno da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio de hasta pública. Pouco tempo depois, o prédio dos Correios e Telégrafos foi demolido, no começo de 1940.



Detalhes do interior do antigo prédio dos Correios e Telégrafos (foto: Arquivo EM)





No lugar, foi erguido o Sulacap, quase com a aparência que conhecemos hoje. Isso porque na década de 1970 um anexo entre as torres foi construído, o mesmo que a PBH pretende remover atualmente, por não pertencer ao projeto inicial. O Estado de Minas já detalhou como será o edital para revitalizar o Sulcap e resgatar a Praça da Independência que ficava onde hoje fica o anexo.



Fotos internas, pertencentes ao arquivo do Estado de Minas, revelam belezas do prédio dos Correios e Telégrafos (foto: Arquivo EM)



Um pedaço da história

Sabia Não, Uai! O Sabia Não, Uai! mostra de um jeito descontraído histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira. A produção conta com o apoio do vasto material disponível no arquivo de imagens do Estado de Minas, formado também por edições antigas do Diário da Tarde e da revista O Cruzeiro.