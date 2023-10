BH está em alerta para risco geológico devido as fortes chuvas

432

Risco geológico para BH até domingo (foto: Defesa Civil/Reprodução)

Em virtude do volume de chuva das últimas horas e a previsão de novas chuvas para Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu um alerta para risco geológico moderado até domingo (29/10), nas Regionais Oeste, Centro-Sul e Leste.

A recomendação é que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

Mais recomendações