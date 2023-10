BH tem chuva forte em 8 regionais; veja previsão para os próximos dias

432

Choveu forte em Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (26/10) (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press) Choveu forte ou extremamente forte em oito das nove regionais de Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (26/10). De acordo com a Defesa Civil municipal, o temporal caiu sobre bairros das regiões Norte, Nordeste, Venda Nova, Pampulha, Leste, Noroeste, Centro-Sul e Oeste. Choveu moderadamente no Barreiro.

O calor, por sua vez, não tem previsão para ir embora de Minas Gerais. A frente fria que estava prevista para dar uma trégua nas altas temperaturas perdeu força antes de chegar ao continente. A previsão para os próximos dias é de clima quente, úmido e com pancadas de chuva no fim da tarde.





Para esta sexta-feira (27), a previsão na capital e Região Metropolitana é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista é de 30ºC e a mínima de 19ºC.

Na quarta-feira passada, Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, foi a cidade mais quente do país, com 42,1ºC. Ela foi seguida por Araçuaí e Salinas, com 41,9ºC e 40,6ºC, respectivamente. Além disso, outros quatro municípios mineiros ficaram entre os mais quentes do Brasil.

Típicas da primavera, as pancadas de chuva têm aumentado a umidade relativa do ar no estado. No entanto, as instabilidades provocadas na atmosfera têm causado a variação da nebulosidade.

Com isso, em momentos de céu claro há disparada nas temperaturas. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que as altas temperaturas também estão sendo influenciadas pela falta de chuvas constantes.

“O sistema de frente fria, que estava previsto para acontecer nesta quinta-feira, passou muito rápido pelo oceano, muito longe do continente. Por isso, não percebemos nenhum efeito. Outro ponto que tem influenciado nas altas temperaturas é que a tendência desta primavera são chuvas isoladas, e não constantes, o que não permite que a temperatura caia”, explica a especialista.

Ainda de acordo com o instituto, durante o fim de semana o tempo deve ficar instável, com previsão de pancadas de chuva, de até 50 milímetros por dia. A temperatura mínima registrada no estado pode ser de 15ºC e a máxima, de 40ºC. Também típico da estação, o clima deve continuar abafado.

RISCO DE TEMPESTADES

Apesar das altas temperaturas, 750 cidades mineiras, incluindo BH e Região Metropolitana, estão em alerta de perigo potencial em decorrência de tempestades. As precipitações podem chegar a 50 mm/dia e os ventos a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso meteorológico, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até as 10h desta sexta. Conforme o órgão, cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vale do Mucuri, Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, e regiões Central, Oeste, Sudoeste, Noroeste, Norte, Sul e Metropolitana de Belo Horizonte devem ficar em alerta.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. "Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", informa o instituto.

Em BH, a Defesa Civil municipal também emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva. Conforme o órgão, até as 22h11 desta quinta-feira, choveu mais do que o esperado para todo o mês de outubro em oito regionais: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Norte, Nordeste, Noroeste, Oeste e Pampulha. A média climatológica é de 110,1 mm.

ALERTAS PELO CELULAR

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





COMO FICA O TEMPO



NO ESTADO





Sexta: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 38ºC e mínima de 14ºC.





Sábado: Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 40ºC e mínima de 15ºC.





Domingo: Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima de 40ºC e mínima de 16ºC.





EM BELO HORIZONTE

Sexta: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 30ºC e mínima de 19ºC.

Sábado: Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.

Domingo: Céu nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 31ºC e mínima de 18ºC.