Em 6 dias, Centro-Sul ultrapassa o volume de chuva esperado para outubro

432

Região Centro-Sul supera média de chuva acumulada em outubro em apenas seis dias (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Em um período de apenas seis dias, a Região Centro-Sul de Belo Horizonte superou a chuva acumulada para outubro. É o que afirma a Defesa Civil.

A média climatológica para outubro é de 110,1 mm, mas até 6h desta sexta-feira (20/10), a Região Centro-Sul já havia chegado à marca de 113,8 mm, com apenas seis dias de chuva registrada.

Em segundo, vem a Região do Barreiro com 101,7 mm, também em seis dias de precipitação, e Noroeste com 100,6 mm em cinco dias de chuva.

Chuva acumulada (mm), em outubro

Centro Sul: 113,8 mm (103,4%)





Barreiro: 101,7 mm (92,4%)





Noroeste: 100,6 mm (91,4%)



Oeste: 99,4 mm (90,3%)





Nordeste: 76,8 mm (69,8%)



Norte: 72 mm (65,4%)





Leste: 64,2 mm (58,3%)





Pampulha: 62,2 mm (56,5%)



Venda Nova: 43 mm (39,1%)

Número de dias com chuva no mês de outubro até 6h, de sexta-feira (20)

Centro Sul: 6





Barreiro: 6





Leste: 6





Pampulha: 6





Nordeste: 5





Noroeste: 5





Norte: 5





Oeste: 5





Venda Nova: 4

Média Climatológica de dias com chuva em OUTUBRO: 8 dias