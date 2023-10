Temporal causa estragos em Juiz de Fora

432

Equipes da Prefeitura de Juiz de Fora trabalharam durante a noite na limpeza e liberação de ruas depois de temporal (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O temporal da noite dessa quinta-feira (5/10) causou estragos em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo a Prefeitura da cidade, em apenas uma hora, Juiz de Fora teve volume de chuva de quase 60mm, acompanhado por raios e ventos fortes.

A Cidade Alta foi a região do município que mais foi atingida pelas chuvas da noite de ontem. Até às 21h40, o bairro Chácaras Del Rey recebeu 58mm de chuva e o bairro São Pedro registrou 49mm.

Em diversos pontos da cidade, há registro de quedas de árvores e da rede elétrica, além de obstrução de ruas. Durante a madrugada, a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades da Prefeitura de Juiz de Fora (Empav), liberou ao menos seis ruas com a retirada de galhos.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) estão trabalhando na limpeza das vias.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a queda de postes e árvores. Agentes de trânsito e Guarda Municipal atuaram nas ruas para sinalizar o trânsito.

Na manhã de hoje, as ruas Engenheiro Gentil Forn e Rua Carlos Herculano Couto seguem interditadas devido à queda de árvores. Equipes dos bombeiros e da Cemig estão no local.

Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a chuva da noite de ontem deixou estragos. Apesar de ter durado pouco tempo, moradores tiveram que enfrentar enchentes e queda de árvores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um muro de arrimo desabou parcialmente no Bairro Carapina. Militares também estiveram no Bairro Jardim Atalaia para vistoriar uma ocorrência de risco de desabamento de outra estrutura. Apesar dos danos materiais não houve vítimas.

Já na Avenida Engenheiro Humberto Tavares Chagas, no Bairro Jardim Pérola, uma árvore caiu. Não há informações de que o espécime tenha atingido algum veículo ou pessoa.