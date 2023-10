MG: chuva derruba muros e árvores em Governador Valadares

432

Corpo de Bombeiros atendeu a duas ocorrências de queda de muros e a uma de corte de árvore caída (foto: Reprodução / Redes Sociais )

Leia: BH está sob alerta de chuva até esta sexta-feira (6/10), diz Defesa Civil A chuva que atingiu Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desta quinta-feira (5/10) deixou estragos. Apesar de ter durado pouco tempo, moradores tiveram que enfrentar enchentes e queda de árvores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um muro de arrimo desabou parcialmente no Bairro Carapina. Militares também estiveram no Bairro Jardim Atalaia para vistoriar uma ocorrência de risco de desabamento de outra estrutura. Apesar dos danos materiais não houve vítimas.









Mais chuva





A previsão para Governador Valadares, assim como para os demais municípios mineiros, é de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde desta sexta-feira (6/10). Na região do Vale do Rio Doce a previsão é de céu parcialmente nublado com a temperatura máxima podendo chegar a 35ºC e a mínima 18ºC.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema frontal se distancia da costa, porém a combinação entre o aquecimento da atmosfera durante o dia e a disponibilidade de umidade favorece a formação de áreas de instabilidade e ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas.