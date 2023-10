Câmara de BH inaugura praça em homenagem à Constituição Federal

432

Espaço em frente a sede do poder legislativo municipal estava fechada há cerca de seis anos (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press) Em homenagem aos 35 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi inaugurado nesta quinta-feira (5/10) a Praça da Constituinte. O espaço fica em frente à sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital.

A praça em frente a sede do Poder Legislativo municipal estava fechada há cerca de seis anos. As obras para requalificação do espaço começaram com a retirada das grades que separavam quem chegava ao prédio das obras de arte e do espaço de convivência.









De acordo com a CMBH, as obras de requalificação da praça não geraram custo para os cofres públicos. Isso porque o redesenho da área foi um “presente” do paisagista Luiz Carlos Orsini, e as interferências estruturais, doadas pelo Grupo Patrimar.





Ao longo da inauguração da Praça da Constituinte, o presidente da Casa, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), agradeceu à Fundação Municipal de Cultura por disponibilizar um acervo com peças históricas inéditas; ao grupo Patrimar, que custeou a reforma da praça; e a Luiz Orsini, responsável pelo projeto paisagístico; além da família de Yara Tupynambá, cujo acervo está sendo exibido no Corredor Cultural Alberto da Veiga Guignard.





“Vamos em frente nesta nova fase, com a Câmara renascida, de portas abertas ao povo, com artistas inundando os corredores e com uma praça para todos caminharem. Esta é a Câmara do povo, com o povo, pelo povo e para o povo de Belo Horizonte”, disse Gabriel.





Corredor Cultural Alberto da Veiga Guignard





Também nesta quinta-feira, foi inaugurado na CMBH o Corredor Cultural Alberto da Veiga Guignard. A inauguração conta com as exposições temporárias “Belo Horizonte da Yara”, em homenagem à artista plástica Yara Tupynambá e “Belo Horizonte ontem e hoje: Poder Legislativo Sempre Presente”. Além disso, a galeria também vai contar com uma exposição permanente com retratos de parlamentares que já estiveram à frente da presidência da Casa.





As mostras acontecem no âmbito do Programa Câmara Cultural, que prevê, ainda, a seleção de artistas e instituições interessados em expor nos espaços da CMBH, por meio de editais de ocupação, bem como a destinação de, pelo menos, 0,3% do Orçamento anual do Poder Legislativo ao programa, podendo tais recursos serem utilizados para o estabelecimento de premiação para artistas participantes das atividades promovidas pela Câmara Municipal.





Além da galeria de arte e exposições, o programa prevê o cineclube câmara; concursos culturais; feiras; festivais; e parcerias culturais.