Governo de Minas anuncia R$ 5 milhões para edital de carnaval

O governo de Minas Gerais anunciou nesta sexta-feira (27/10) que vai investir R$ 5 milhões para o carnaval de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e em parceria com a Cemig. O valor é 20% superior ao montante do edital deste ano.

O secretário de Cultura e Turismo do estado, Leônicas Oliveira, anunciou que os blocos terão um espaço no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, na Avenida dos Andradas, para que os blocos possam ensaiar.

"Vamos atrair mais turistas para o carnaval de BH e de Minas Gerais, um território diverso culturalmente. A promoção vai acontecer em todo o estado. O carnaval é o maior fenômeno da economia de criatividade que nós temos atualmente em Minas. Números do ano passado dão conta de que mais de R$ 1 bilhão veio em retorno aos municípios que realizaram a festa, com especial atenção para BH, e isso gera emprego e renda", afirmou o secretário.

As inscrições são gratuitas e serão encerradas às 23h59 do dia 30 de novembro. Podem participar pessoas físicas e/ou jurídicas (com ou sem fins lucrativos), blocos, blocos caricatos, grupos e bandas de marchinhas e escolas de samba. Quem ainda não submeteu seu projeto à Lei de Incentivo pode cadastrar as propostas na plataforma da Secult até o dia 30 de novembro. Feito o registro, o proponente terá de preencher o cadastro no formulário da Cemig no site