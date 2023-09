Carnaval de BH: prefeitura lança edital de patrocínio para 2024 e 2025

432

Critério de julgamento será o de maior oferta de investimento financeiro em espécie, pontua a PBH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta quinta-feira (21/9) o edital de patrocínio para o Carnaval dos próximos dois anos. O investimento mínimo será de R$ 800 mil para os dois anos, com R$ 300 mil para 2024 e R$ 500 mil para 2025.

A empresa vencedora do edital poderá ativar até oito marcas sob as chancelas de ‘patrocínio master’, ‘patrocínio’ e ‘apresenta’, sendo que somente uma marca poderá ter exclusividade comercial, frente a outras empresas concorrentes do mesmo segmento.

Os envelopes com as propostas comerciais deverão ser entregues na sede da Belotur, situada na rua Espirito Santo, 527, no Centro, até 3 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h. O credenciamento e abertura dos envelopes dos interessados ocorrerá em 4 de outubro, às 10h, também na sede da empresa municipal.