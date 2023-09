Macaco em pátio de posto de saúde mobiliza bombeiros em Minas

Militares de Janaúba foram acionados às 8h30 por meio do 193 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado nesta quinta-feira (21/9) depois que um macaco entrou no pátio de um posto de saúde situado no povoado de Furado de Oliveira, na zona rural de Nova Porteirinha, no Norte de Minas.