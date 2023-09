Pais são presos suspeitos de maus-tratos contra os filhos no Vale do Aço

432

Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar da cidade (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press) Um casal de 21 e 33 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira (20/9) suspeito de maltratar os próprios filhos no Córrego Boa Vista, na Zona Rural de Manhuaçu, no Vale do Aço. As vítimas possuem cinco meses, dois e quatro anos.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), a criança mais velha chegou à creche com vários hematomas pelo corpo e disse que havia sido agredida pela mãe com uma mangueira. A menor também contou que estava sempre com fome porque não comia em casa.





No imóvel também há dois cachorros da raça pitbull, que podem trazer riscos às crianças.





Questionada, a mãe disse aos militares que tem o hábito de corrigir os filhos com tapas para educá-los, mas que teria sido a primeira vez que utilizou uma mangueira para bater na filha.

As crianças foram levadas até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) onde passaram pelo exame de corpo de delito. Foi constatado na menor de quatro anos hematomas antigos e novos em várias partes do corpo.





Os pais foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia.