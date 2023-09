Reincidente em maus-tratos, homem é preso por matar cadela a pauladas em MG

Homem de 33 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (5/9) pela Polícia Civil (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (5/9) por espancar com pauladas uma cadela até a morte em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, informou a Polícia Civil em comunicado nesta quarta-feira (6/9).