Mulher suspeita de furtar e vender peças sacras por R$ 6 é presa

As peças apreendidas são dois castiçais dourados, um relicário e uma peça de adorno dourada (foto: PMMG/Divulgação)

Cerco aos ladrões de peças sacras. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, na terça-feira (5/9), duas pessoas envolvidas no furto de peças sacras da Igreja Santa Terezinha, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado. Um homem de 49 anos e uma mulher de 52 foram detidos num ferro velho, no distrito de Lobo Leite, no município vizinho de Congonhas, e levados para a delegacia em Conselheiro Lafaiete.

Com novas investigações e informações anônimas, a PM chegou à garota de programa, de 52 anos, que estava na Avenida Marechal Floriano, em Congonhas.

Conforme as apurações, ela teria tentado trocar as peças sacras por pedras de crack, mas não conseguiu, pois foi informada que não valiam nada.

Assim, a mulher vendeu tudo por R$ 6 para o homem de 49 anos. A acusação aos dois é de receptação e dano, pois houve estragos na relíquia de Santa Terezinha.





Segundo informações da PMMG, o furto ocorreu em 19 de agosto, no templo católico localizado no Bairro Carijó, em Conselheiro Lafaiete, sendo levados, entre outras peças sacras, dois castiçais dourados, um relicário e uma peça de adorno dourada. Na sequência, foram presas duas pessoas e apreendidos objetos que estavam com elas.