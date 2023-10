Evento no Rio de Janeiro tem entre os destaques o carnaval de BH

432

Carnaval de 2023 em BH teve 5,25 milhões de foliões circulando na cidade e uma movimentação financeira de R$ 720 milhões (foto: Léo Lara/Divulgação)

O carnaval de Belo Horizonte marca presença na 17ª edição do, tradicional encontro no Rio de Janeiro, neste fim de semana (7 e 8/10). O evento abre o debate sobre a gestão e o crescimento dos carnavais das principais capitais do país. A ideia é abordar questões importantes ligadas às festas momescas mais representativas do Brasil, junto a agentes que fazem o carnaval acontecer.Participam da ação organizadores de blocos, associações comerciais e de moradores, influenciadores e jornalistas, agentes do poder público, gestores de patrocínios, alunos do setor de turismo e pesquisadores da área. O evento quer recriar o ambiente cultural e lúdico das ruas, tanto nos debates quanto na cenografia, e propõe diálogos sobre políticas de cultura popular, carnaval e democracia, lixo e sustentabilidade, pluralidade de ritmos, entre outros temas.A Prefeitura de Belo Horizonte, representada pela Belotur, leva a experiência na produção e gestão do carnaval na capital, principal festa de rua de Minas Gerais. A diretora de eventos da Belotur, Marah Costa, participa da mesa de debates, junto a representantes de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela fala sobre os processos realizados pela empresa municipal para o crescimento do festejo na cidade, além da evolução dos números referentes à folia belo-horizontina, como público, blocos cadastrados, movimentação financeira, e os desafios para as próximas festas."O carnaval de Belo Horizonte vem crescendo substancialmente nos últimos anos e se tornou uma referência no modelo de gerenciamento de festas populares em ascensão. Participar de debates dessa relevância, com importantes destinos carnavalescos do país, demonstra que o trabalho realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em conjunto com os diversos atores culturais do nosso carnaval vem sendo bem realizado, pensando na construção de uma festa democrática, plural, diversa e sustentável", afirma Marah Costa.A agenda é uma promoção da Sebastiana - Associação Independente dos Blocos de Carnaval do Rio de Janeiro -, e acontece no Museu de Arte da capital fluminense (MAR).O carnaval de Belo Horizonte é organizado de maneira espontânea e um dos principais atrativos é a essência democrática e plural. Além dos famosos blocos de rua, a festa da capital mineira conta ainda com palco, desfiles de escolas de samba e blocos caricatos, abertura oficial com o Kandandu (encontro de blocos afro) e eleição da corte momesca. Na última edição, em 2023, o festejo teve 5,25 milhões de foliões circulando na cidade, entre eles 226 mil turistas, e uma movimentação financeira de R$720 milhões.