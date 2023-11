677

As escolas de samba cariocas são o tema desta edição Ensaios da Anitta / Divulgação

Anitta anunciou uma edição especial do "Ensaios da Anitta", e, pela primeira vez, Belo Horizonte está na rota da folia. A invasão musical da "poderosa" chega à capital mineira no dia 27 de janeiro de 2024.





Fãs já contam os minutos para a venda dos ingressos, que começa na quarta-feira (25/10), às 14h. Os bilhetes estarão disponíveis no site ou no app Ingresse.









Nesta edição, o tema será em homenagem às escolas de samba cariocas, trazendo todo o sabor do Rio de Janeiro para BH. A artista está animadíssima com a ideia: "O carnaval brasileiro é uma das festas populares mais ricas e bonitas do mundo. É o meu momento preferido do ano, e eu adoro passá-lo no palco, no trio, no meu país... A escolha deste tema para a temporada de 2024 é só mais um caminho que encontrei para exaltar a potência dessa festa, sabe?".

Carnaval no Brasil pra mim é inegociável e em 2024 eu vou me jogar no palco com vocês em DEZ cidades diferentes!!! E no tema do ano que vem, eu não poderia deixar de homenagear as escolas de samba, que são a essência do carnaval carioca. %uD83C%uDF89 pic.twitter.com/XdlpWN2DAI %u2014 Anitta (@Anitta) October 19, 2023





'Ensaios da Anitta'