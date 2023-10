Idosa passa mal em shopping de BH, se engasga com alimento e morre

432

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência compareceu ao local (foto: Google Street View/Reprodução) Uma idosa de 82 anos morreu na tarde desta sexta-feira (27/10) após passar mal dentro do BH Shopping, no Bairro Belvedere. Ela estava acompanhada do filho, quando o socorro foi solicitado.



Conforme registro da ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado da equipe de segurança do complexo de lojas às 14h49.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência compareceu ao local. Um médica que integrava a equipe atestou que a morte foi ocasionada em decorrência de um mal súbito seguido de uma parada cardiorrespiratória, explica a PM.

Em nota, o BH Shopping não deu detalhes do caso, mas disse que “lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos”. A assessoria do estabelecimento diz ainda que “prestou todas as medidas de socorro à vítima”.