Acidente e incêndio provocam interdição em dois pontos da BR-381

Pista foi bloqueada próximo a Igarapé para remoção de carreta que tombou (foto: Reprodução/Arteris Fernão Dias) A BR-381 foi interditada em dois pontos no início da tarde deste domingo (29/10), sentido Belo Horizonte. As ocorrências foram registradas próximas às cidades de Itatiaiuçu e Igarapé, na região metropolitana da capital.





Em Itatiaiuçu, um caminhão pegou fogo e a pista foi bloqueada, causando dois quilômetros de congestionamento a partir do km 539,7. No momento, a faixa da direita segue impedida, enquanto a da esquerda está liberada. O tráfego flui com lentidão.





Já em Igarapé, a pista está interditada no km 519,1 devido a um acidente. O bloqueio foi total para remover uma carreta que tombou na pista, causando fila de três quilômetros. Ainda não há previsão de liberação.

A concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pela rodovia, afirma que suas equipes seguem atuando nos locais. A empresa também compartilhou opções de rotas alternativas para quem vai pegar a estrada.