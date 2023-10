Vídeo: Jacaré é capturado em estacionamento de posto no interior de Minas

432

Um jacaré foi capturado na madrugada desta segunda-feira (30/10) em um estacionamento de um posto de combustível em Ubá, na Zona da Mata Mineira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para comparecer ao estacionamento do Posto Uirapuru, na rodovia MG-265, KM 84, no perímetro urbano da cidade de Ubá para fazer a captura do jacaré.

Quando chegaram ao local, os militares tiveram dificuldade para capturar o animal, já que o estacionamento estava alagado. Por volta das 5h30min, quando as águas baixaram, os militares, com o uso de um cambão e cordas, fizeram a captura do jacaré (como pode ser visto no vídeo acima).

Jacaré foi capturado e levado pela Polícia Militar Ambiental (foto: CBMMG/Reprodução)

Posteriormente o animal silvestre foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental para as demais providências.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.