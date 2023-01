Homem é atacado por jacaré na Zona da Mata

Jacaré foi levado para o Centro de Zoonoses de Muriaé para avaliação de um veterinário (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem ficou ferido ao ser atacado por um jacaré na noite dessa quarta-feira (18/1), em São Francisco do Glória, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na zona rural da cidade, conhecida como Sítio dos Mendes, fazendo a transposição de peixes entre lagoas, quando foi atacado pelo animal.

O homem conseguiu amarrar o animal em um tronco antes de ser socorrido por populares até a UPA de Fervedouro com um ferimento de 10 centímetros em um dos braços.

Com técnicas e equipamentos adequados, os militares do Corpo de Bombeiros fizeram a captura segura do animal.

Ele foi levado para o Centro de Zoonoses de Muriaé, onde recebeu atendimento veterinário.

Após análise dos profissionais do centro de triagem de animais silvestres, o jacaré será solto na natureza.