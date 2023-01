Bombeiros capturam cobra de 1,5 metro em empresa de construção

Empresa de andaimes onde cobra foi encontrada (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Corpo de Bombeiros de Capelinha, no Vale Jequitinhonha, capturou uma serpente de 1,5 metro de comprimento na área urbana do munícipio, na manhã desta terça-feira (3/1).A cobra da espécie caninana estava escondida em um galpão de uma empresa de andaimes.Apesar do susto, ninguém se feriu. Os militares prenderam o animal e o soltaram em seu habitat natural.De acordo com o portal Amazônia, a caninana pode atingir até 2,5 metros de comprimento, é bastante rápida e ágil e não possui veneno.