Corpo de jovem que se afogou no lago de Furnas é encontrado

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) da cidade de Formiga encontrou, na manhã desta quarta-feira (4), o corpo de Leandro da Paz Ribeiro, de 21 anos, que se afogou no Lago de Furnas, em Formiga.





Os militares foram acionados para a ocorrência no último domingo (1), por volta das 17h. O jovem é natural de Arcos, na região centro-oeste de Minas Gerais e cursava Medicina. Leandro estava de férias em um passeio de lancha com os amigos e saltou no lago para nadar no local conhecido como Ilha das Pedras.

Segundo relatos, o jovem acabou se afogando e não conseguiu voltar mais à superfície. No mesmo dia da ocorrência, a equipe dos Bombeiros inicou as buscas para encontrar Leandro.







As buscas seguiram nessa segunda e terça-feira (2 e 3), por parte do Corpo de Bombeiros, porém não foi encontrado nenhum vestígio. No entanto, a equipe de mergulhadores do CBMMG encontrou o corpo de Leandro submerso a cerca de 5 metros de profundidade.