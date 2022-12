Bombeiros são chamados para capturar 'cobra Naja' de borracha

TO

'Cobra' causou pânico aos moradores que passavam pelo local (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Araxá, no Alto Paranaíba, atendeu a uma ocorrência inusitada nessa segunda-feira (12/12). A princípio, tudo parecia se tratar da captura de uma cobra Naja, que estava no portão da frente de uma residência, o que já chamou a atenção. Mas, ao chegar no local, os militares tiveram uma surpresa ainda maior.

Mas, durante a chegada dos Bombeiros, foi constatado se tratar de um brinquedo de borracha, que havia sido colocado no local por crianças da casa. Após o fato, os moradores foram orientados a retirar o objeto do portão.

O Corpo de Bombeiros recomenda que em casos semelhantes, em que há dúvidas na identificação do animal, o ideal é acionar as equipes de salvamento.

"Vale ressaltar que a supervisão de um adulto é de extrema importância para evitar que uma brincadeira de criança cause pânico ou insegurança para outras pessoas”, declarou a corporação, em nota.