MG: jovem de 19 anos sofre grave acidente ao testar moto antes de comprá-la

Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que a vítima estava realizando testes com a moto antes de finalizar a compra (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um motociclista de 19 anos ficou gravemente ferido nesta segunda-feira (30/10) ao bater de frente com um carro na Rodovia Perimetral, situada no município de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, que liga o Bairro Vista Grande ao Distrito Industrial.





Segundo a corporação, o jovem perdeu o controle da direção em uma curva e bateu contra o automóvel que vinha em sentido contrário na rodovia.

O condutor da moto teve múltiplas fraturas e traumatismo craniano, sendo socorrido e transportado para o Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas. O motorista do carro sofreu apenas escoriações no braço e permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar e perícia da Polícia Civil.