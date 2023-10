Obras em estrada histórica de Ouro Preto são suspensas pelo Iphan

432

Trecho que liga a sede de Ouro Preto ao distrito de Antônio Pereira teve obra temporariamente suspensa devido à identificação de bens arqueológicos na área (foto: Divulgação/ Marcelino de Castro) O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) suspendeu temporariamente a obra de calçamento da Estrada da Purificação, trecho que liga a sede de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, ao distrito de Antônio Pereira. A obra, que faz parte das condicionantes para obtenção da Licença de Operação Corretiva (LOC) para o retorno das operações da Samarco Mineração, teve início em maio de 2022 e os cerca de 7,5 quilômetros estão em fase de finalização.

A notificação não foi bem recebida pela prefeitura de Ouro Preto, que aguarda a conclusão da obra para o fomento da economia e do turismo no distrito. Nas redes sociais, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo (PV), disse que a estrada histórica estava com 90% das obras concluídas e que iria ser liberada para o trânsito em novembro.

Ainda segundo Angelo Oswaldo, a Samarco e a Hexágono Engenharia apresentaram todos os documentos relativos ao licenciamento da estrada da Purificação, onde já foram feitas análises das cavidades das pequenas grutas e cavas que existem no maciço rochoso daquela região.

“Nós estamos reagindo contra essa medida arbitrária do Iphan. O município cobrará dos órgãos competentes e da empresa Samarco a retomada da obra com urgência, considerando o enorme prejuízo para toda comunidade de Ouro Preto e do Distrito de Antônio Pereira” disse o prefeito.

O Iphan-MG afirma que o posicionamento técnico visa a proteção do Patrimônio Arqueológico, em respeito à legislação vigente, e, principalmente, dar celeridade aos procedimentos relacionados às pesquisas arqueológicas na obra em questão, bem como garantir a realização dos métodos adequados à preservação do patrimônio.

Em nota, a Samarco informa que, sobre a obra na estrada da Purificação, alguns pontos no local estão sendo avaliados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A empresa reafirma seu compromisso com a conclusão da obra a fim de assegurar que a estrada seja uma benfeitoria segura e sustentável para a população residente na região, visitantes e turistas, proporcionando melhor condição logística e fomento ao desenvolvimento do turismo na região.