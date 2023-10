Criança transferida de São João del-Rei para BH tem piora no quadro de saúde

432

Em São João del-Rei, no último mês, três crianças morreram supostamente pela bactéria Streptococcus A (foto: Jaqueline Rodrigues/Divulgação)

A criança de oito anos que estava internada na Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, e que precisou ser transferida para o Hospital Belo Horizonte na quinta-feira (26/10) teve piora no quadro de saúde.





Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) , sem previsão de alta. Ainda de acordo com a mãe, nesta segunda-feira (30/10) a criança seria submetida a uma tomografia. “Ontem ele estava bem, ativo, comendo e conversando, mas sonolento".





Ela reclama da falta de diagnóstico para o filho. Inicialmente, a criança foi diagnosticada com a bactéria Streptococcus A. “Ninguém está sabendo lidar com a bactéria, o que fazer, que medicação dar. É um antibiótico, por dez dias. Se não melhorar, aumenta a dose.”





Porém, segundo ela, posteriormente a secretaria de saúde do município descartou o diagnóstico anterior. “Não mandaram os exames aqui para Belo Horizonte com o diagnóstico da bactéria. A gente não consegue fazer outro porque ele já estava sendo medicado com antibiótico”, explicou.





A mãe reclama que não teve acesso aos exames do filho feitos em São João del-Rei. “Não mandaram exame para mim, vários outros exames não mandaram também e demoraram para liberar no site”.





Ela lamenta, ainda, a falta de data para refazer a tomografia do filho. O exame precisa ser feito fora do hospital, em clínicas particulares. Com a proximidade do feriado de Finados, ela teme que demore ainda mais.





“Estamos aguardando a médica marcar para fazer o exame e tentar tirar uma conclusão, já que não tem diagnóstico certo ainda. Segundo a mãe, em São João del-Rei o exame não foi feito. “Mas a médica de BH já explicou que ele tem problema neurológico. A bactéria parece que subiu para a cabeça e também está com problema nos rins, mas ainda sem resultado”.

“Ele está entre altos e baixos. Hoje teve uma piora, foi fazer um exame e ficou muito nervoso e acabou não conseguindo fazer”, diz a mãe do menino.